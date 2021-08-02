Advertisements

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
دخل نادي بيراميدز سبورت في منافسة قوية مع النادي الأهلي لحصد أهم أهداف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


ويصارع بيراميدز النادي الأهلي، للحصول على توقيع سفيان رحيمي مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي، خلال الموسم الجديد.


وأكد مصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن بيراميدز يسعى للتعاقد مع رحيمي، تحسبًا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق بالمرحلة المقبلة.


وأضاف المصدر: "رمضان صبحي يمتلك عروض من جانب بعض أندية الدوري السعودي، بالإضافة إلى بعض العروض التركية والفرنسية".


وتابع: "بيراميدز يسعى بكل قوة للتعاقد مع المغربي رحيمي لتدعيم خط هجومه، خاصةً بعدما نال إعجاب تاكيس جونياس المدير الفني".


وكان النادي الأهلي حاول التعاقد مع اللاعب، إلا أن تمسك إدارة ناديه بالحصول على مبلغ 5 ملايين دولار حال دون إتمام الصفقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز يزاحم الأهلي الفجر الصفقة الإفريقية

أخبار تهمك

"أدرعي" يطلب شئ غريب.. ومغردون يستهزئون به على طريقتهم الخاصة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ حوالي 6 ساعات

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة جديدة تقترب من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد.. والتر هودچ يحسم موقفه من مفاوضات الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ أقل من ساعة

الزمالك يؤجل الرد على بيراميدز بشأن صفقة الأخطبوط

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

الأهلي يحدد بديل محمود كهربا

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

04:01 م

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

07:59 م

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

08:59 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس