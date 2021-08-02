خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

دخل نادي بيراميدز سبورت في منافسة قوية مع النادي الأهلي لحصد أهم أهداف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









ويصارع بيراميدز النادي الأهلي، للحصول على توقيع سفيان رحيمي مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي، خلال الموسم الجديد.









وأكد مصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن بيراميدز يسعى للتعاقد مع رحيمي، تحسبًا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق بالمرحلة المقبلة.









وأضاف المصدر: "رمضان صبحي يمتلك عروض من جانب بعض أندية الدوري السعودي، بالإضافة إلى بعض العروض التركية والفرنسية".









وتابع: "بيراميدز يسعى بكل قوة للتعاقد مع المغربي رحيمي لتدعيم خط هجومه، خاصةً بعدما نال إعجاب تاكيس جونياس المدير الفني".









وكان النادي الأهلي حاول التعاقد مع اللاعب، إلا أن تمسك إدارة ناديه بالحصول على مبلغ 5 ملايين دولار حال دون إتمام الصفقة.