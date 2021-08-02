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"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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نظم نادي روتاري دمنهور اليوم الاثنين، قافلة مجانية للكشف على أمراض العيون تحت رئاسة ماريانا منصور وسكرتير فخري فادي أنور، بالاشتراك مع جمعية الوفاء الخيرية لخدمة أهالي عزبة البيضا التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار المساهمة المجتمعية للاعتناء والارتقاء بالعنصر البشري.

حيث تم الكشف علي عدد 150 حالة من أمراض العيون وكشف نظارة، وذلك بمشاركة أمهر الأطباء واستخدام أحدث الأجهزة الطبية تحت إشراف الدكتور محمد عبد المعتصم حامد استشاري طب وجراحه العيون بالقاهرة.

وأكدت ماريانا منصور رئيس نادي روتاري دمنهور، أن سيتم إجراء 10 حالات عمليات مياه بيضاء، كما أنه تم التعاقد مع أحد محال النظارات لعمل خصم 60% للحالات التي تحتاج إلي نظارة ضمن أعمال القافلة الطبية، بالإضافة إلي تقديم الأدوية اللازمة للمرضي.

ومن ناحيته أكد فخري فادى أنور سكرتير نادي روتاري دمنهور، أن القافلة تأتى فس إطار خدمة المجتمع المدني ودعم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لدعم القوافل الطبية.
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)
"روتاري دمنهور".. قافلة مجانية لمكافحة أمراض العيون بأبوالمطامير (صور)

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مصر امراض العيون الخدام ابو المطامير

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