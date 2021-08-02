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"أدرعي" يطلب شئ غريب.. ومغردون يستهزئون به على طريقتهم الخاصة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفخاي أدرعي يوم الاثنين مجموعة صور للعتاد العسكري الإسرائيلي، وطلب من الجمهور اختيار واحدة منها خلفية لشاشات هواتفهم أو حواسيبهم.


ورد مغردون فلسطينيون وعرب على منشور أدرعي بصور لصواريخ المقاومة الفلسطينية التي انهمرت على المدن والبلدات الإسرائيلية خلال مواجهات قطاع غزة الأخيرة.

 

وشارك آخرون صورا لخارطة فلسطين مرفقة بالرسم الكاريكاتيري الشهير "حنضلة"، مؤكدين أنها الصور الوحيدة التي تصلح لتكون حاضرة دائما ليس فقط في هواتفهم بل في عقولهم وقلوبهم.

 

وذكر مغردون أن محاولات أدرعي استعراض القوة العسكرية الإسرائيلية، دليل أكبر على خوف إسرائيل وضعفها ليقينها بعدم شرعية وجودها في المنطقة.

 

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تويتر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ادرعي

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