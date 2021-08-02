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كل ما تود معرفته عن تنسيق الجامعات 2021 واختبارات القدرات

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:58 م
تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021
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تنسيق الجامعات 2021 .. هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة، عبر اتصال هاتفي، قبل التجهيز لحفل استقبال الأوائل وأولياء أمورهم.

تنسيق الجامعات 2021

ويتساءل اكثيرون عن تنسيق الجامعات 2021 وموعد بدء عمل المكاتب أو كيفية التقديم، ولاسيما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث من المقرر أن تعقد اختبارات قدرات.

تنسيق الجامعات 2021 واختبارات القدرات

ويتضمن تنسيق الجامعات 2021 إجراء اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

موعد انطلاق اختبارات القدرات

وينطلق تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات لأداء اختبارات القدرات يوم السبت الموافق السابع من أغسطس الجاري، كجزء من تنسيق الجامعات 2021.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

صورة لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب  في أدائها.

صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية.

يتطلب اختبار قدرات التربية الرياضية صورتين شخصيتين.
 

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تنسيق الجامعات 2021 واختبار القدرات تنسيق الجامعات 2021 اختبارات القدرات

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