كل ما تود معرفته عن تنسيق الجامعات 2021 واختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2021 .. هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة، عبر اتصال هاتفي، قبل التجهيز لحفل استقبال الأوائل وأولياء أمورهم.





تنسيق الجامعات 2021





ويتساءل اكثيرون عن تنسيق الجامعات 2021 وموعد بدء عمل المكاتب أو كيفية التقديم، ولاسيما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث من المقرر أن تعقد اختبارات قدرات.





تنسيق الجامعات 2021 واختبارات القدرات





ويتضمن تنسيق الجامعات 2021 إجراء اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.





موعد انطلاق اختبارات القدرات





وينطلق تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات لأداء اختبارات القدرات يوم السبت الموافق السابع من أغسطس الجاري، كجزء من تنسيق الجامعات 2021.





الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات





رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.





صورة لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.





صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية.





يتطلب اختبار قدرات التربية الرياضية صورتين شخصيتين.



