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ناقدة رياضية: وادي دجلة أكثر الأندية المهتمة بالكرة النسائية (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت نانسي علي، الناقدة الرياضية، إن نادي واد دجلة من أكثر الأندية المهتمة بالكرة النسائية، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الاهتمام بكرة القدم من قبل السيدات إلى حد كبير.

وتابعت "علي"، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا ياهي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الاثنين، أن أهلها شجعوها على امتهان النقد الرياضي، معقبة: "مفيش حد اعترض على ممارستي النقد الرياضي، كانوا متفهمين الوضع".

وأشارت إلى أنها تفضل مشاهدة مباريات كرة القدم عن المسلسلات، خاصة وأن المسلسل من الممكن أن يتم مشاهدة أحداثه في أي وقت، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على كرة القدم التي تفقد عنصر التشويق، حال مشاهدة المباراة معادة.

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وادي دجلة نادي مصر الاقصر الكرة النسائية

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