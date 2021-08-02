العليا للفيروسات: "دلتا" أسرع من كورونا انتشارًا بنسبة 50%

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، إن البلاد التي رصد بها ظهور متحور "دلتا" لفيروس كورونا ظهر بها إصابات بين الاطفال عمر عامين لـ 3 أعوام فيما أكثر بشكل ملحوظ أكثر من المتحورات السابقة.



وأكد "خطاب"، خلال حواره مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الاثنين، أن هناك متخوف أن يكون متحور "دلتا" هو السائد خلال الفترة القريبة القادمة خاصة بعد انتشاره في الكثير من الدول القريبة منا، ويوجد في أكثر من 50% من دول أوروبا.



وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، أن هناك تجارب سريرية تتم حاليًا لإعطاء لقاحات كورونا للأطفال، مشيرًا إلى أن متحور دلتا مازال يستجيب للقاحات كورونا الموجودة ولكن بنسبة مئوية أقل قليلًا، مشددًا على أن متحور "دلتا" انتشاره أسرع من متحورات كورونا السابقة بنسبة 50%، والحماية مازالت في التطعيم.

