Advertisements

العليا للفيروسات: "دلتا" أسرع من كورونا انتشارًا بنسبة 50%

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، إن البلاد التي رصد بها ظهور متحور "دلتا" لفيروس كورونا ظهر بها إصابات بين الاطفال عمر عامين لـ 3 أعوام فيما أكثر بشكل ملحوظ أكثر من المتحورات السابقة.

وأكد "خطاب"، خلال حواره مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الاثنين، أن هناك متخوف أن يكون متحور "دلتا" هو السائد خلال الفترة القريبة القادمة خاصة بعد انتشاره في الكثير من الدول القريبة منا، ويوجد في أكثر من 50% من دول أوروبا.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، أن هناك تجارب سريرية تتم حاليًا لإعطاء لقاحات كورونا للأطفال، مشيرًا إلى أن متحور دلتا مازال يستجيب للقاحات كورونا الموجودة ولكن بنسبة مئوية أقل قليلًا، مشددًا على أن متحور "دلتا" انتشاره أسرع من متحورات كورونا السابقة بنسبة 50%، والحماية مازالت في التطعيم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متحورات كورونا تحورات كورونا المتحور دلتا

أخبار تهمك

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يومين

الزمالك يؤجل الرد على بيراميدز بشأن صفقة الأخطبوط

منذ ساعة و نصف

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ ساعتين

"أدرعي" يطلب شئ غريب.. ومغردون يستهزئون به على طريقتهم الخاصة

منذ ساعة

عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ حوالي 6 ساعات

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ ساعة

ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

منذ ساعتين

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة جديدة تقترب من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تحذير من عضو لجنة الفيروسات من خطورة إصابات ما بعد كورونا

عضو لجنة الفيروسات تكشف عن أعراض جديدة لفيروس كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

عضو "العليا للفيروسات" يزف بشرى سارة بشأن اللقاحات الموجودة في الشرق الأوسط

أستاذ أوبئة: جميع لقاحات كورونا ناجحة وفعالة لكل المتغيرات الموجودة عالميًا حتى الآن (لإيديو)

استشاري طب حالات حرجة يكشف تفاصيل جديدة عن متحور "دلتا"

هل تصلح لقاحات كورونا مع متحور "دلتا"؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

04:01 م

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

07:59 م

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

08:59 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس