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في ذكرى ميلاده.. هذا سر غرام النساء بـ"رشدي أباظة"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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واحد من أهم دنجوانات السينما المصرية ورغم أن هناك العديد ممن اشتهروا بعلاقتهم النسائية إلا أن اباظة كان حالة استثنائية يمتلك شعبية كبيرة بين النساء، هو الفنان الكبير رشدي أباظة، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم.

من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، وأمه من أصول إيطالية. وقد أكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية أمهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيا.

سر عشق النساء له، إنه كان يمتلك طريقة خاصة للتعامل مع السيدات بشكل خاص، ويشعر كل سيدة بقيمتها وأناقتها حتى لو كان وسط تجمع للنساء يتعامل مع كل واحدة منهن على أنها هي المميزة بين الجميع وكان تعامله الراقي معهن، ما جعله معشوق النساء.

مشهور بوسامته وحضورة المميز وتألقه وخفة ظله، لم تكن مميزاته الوحيدة، إنما رجولته بالقول والفعل وتعامله مع جميع الناس بشكل طيب ما ترك أثرًا كبيرًا لدى كل من تعامل على الصعيد الشخصي والعملي، وهو حسب ما قالت زوجاته عنه.

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