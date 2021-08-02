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أولمبياد طوكيو.. الهولندية سيفان حسن تحرز ذهبية 5 آلاف متر

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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استهلت العداءة الهولندية سيفان حسن مشوارها نحو ثلاثية تاريخية بنجاح، بعد تتويجها السهل بذهبية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى، الاثنين ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من آب/أغسطس.


حسن (28 عاماً) التي تنوي إحراز لقبي 1500 م و10 آلاف م أيضاً في سابقة تاريخية، سجّلت 14:36.79 على المسار الرطب في الملعب الأولمبي، أمام بطلة العالم مرتين الكينية هيلين أوبيري (14:38.36 د) والأثيوبية غوداف تسيغاي (14:38.87 د).

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