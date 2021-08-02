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وزير قطاع الأعمال يكشف موقف سكان العقارات التاريخية (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه لن يتم بيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة، معلقًا "هي ثروة لا تقدر".

وقال "توفيق"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد "لدينا ١٠٠ مبنى في المناطق التاريخية ولدينا خطة لتعظيم استغلال هذه الأصول، ومن المقرر التفاوض مع المستأجرين، لاستغلالها"، وعملية التفاوض لن تتم مع السكان، وستقتصر على مستخدمي الوحدات إداريا فقط.

وأضاف:"قد نعرض على السكان حوافز مالية كأمر اختياري بحت»، ومن المتوقع طرح عملية تطوير المباني الأثرية من خلال شركة مصر للأصول العقارية أو عبر مطورين أجانب أو مصريين".

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