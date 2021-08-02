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ارتفاع طفيف في الإنفاق على التشييد بالولايات المتحدة خلال يونيو

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة ارتفع 0.1% في يونيو، إذ طغت زيادة في المشاريع الخاصة على هبوط في الإنفاق على المشاريع العامة.

وعلى أساس سنوي، صعد الإنفاق على التشييد، الذي يشكل أقل من أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، 8.2% في يونيو بعد أن تراجع 0.2% في مايو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الإنفاق على التشييد 0.4% في يونيو.

وزاد الإنفاق على مشاريع التشييد الخاصة 0.4% مع زيادة الإنفاق على المشاريع السكنية 1.1%.

وتراجع الإنفاق على مشاريع التشييد العامة 1.2% في يونيو زيران بعد انخفاض بلغ 0.8% في مايو.

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