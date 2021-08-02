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تعرف على غلق باب الالتحاق بالدراسات العليا في تجارة عين شمس
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:10 م
آية حمروشي
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أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث في كلية التجارة جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية الدبلومات، الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022، اعتبارًا من ١٥ اغسطس الجاري على أن يكون غلق باب القبول في ١٥ سبتمبر المقبل.
وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور خالد قدري عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة هيام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وتابعت الجامعة في بيان لها، أنه على السادة الراغبين في الالتحاق بالبرامج الحضور إلى مكتب الدراسات العليا في الكلية لتسلم اصول أوراق التقديم وسداد الرسوم المقررة.
وأضاف البيان، أن الاختبارات الشفوية والتحريرية للطلاب المتقدمين بتمهيدي الماجستير والدكتوراه، ستعقد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.
وأضاف البيان، أن الاختبارات الشفوية والتحريرية للطلاب المتقدمين بتمهيدي الماجستير والدكتوراه، ستعقد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.
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