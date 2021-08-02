فقد الوعي 48 ساعة.. بيومي فؤاد يتعرض لوعكة صحية شديدة

قام الفنان بيومي فؤاد بنشر منشو له،عر صفحته الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك".



علق"فؤاد"قائلًا:"أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصبت بدور برد شديد جدًا من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة وزارة الدخلية ووزارة الصحة لدرجة أني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم مع تأكدهم انها مش كرونا.



وتابع قائلًا:"ملحوظة في ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفو أني ضيفهم شكرًادولة الإمارات العربية الشقيقة





