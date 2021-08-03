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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-8-2021.. تراجع متوقع بالمعدن الأصفر

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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واصلت أسعار الذهب فى مصر في مستهل أول تعاملات اليوم الثلاثاء، استقرارها عند نفس معدلات الانخفاض التى شهدها المعدن الأصفر، خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل عيار 21 سعر 796 جنيها. 

سجل عيار 18 سعر 681 جنيها. 

سجل عيار 24 سعر 910 جنيهات. 

سجل الجنيه الذهب سعر 6360 جنيها. 


أسعار الذهب عالميًا:


انخفضت اسعار الذهب اليوم الاثنين وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو التي تصدر يوم الجمعة لقياس متانة سوق العمل في حين حد أيضا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1807.54 دولار للأوقية. وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.

ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد عن شهرين.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1810.90 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري إس.بي.آي أست مانجمنت "السوق تخشى (بيانات) وظائف أقوى... على الأغلب سيدفعهم إلى الإحجام عن الكثير من عوامل المخاطرة التي تتأثر باسعار الفائدة".

وتعطي البيانات المستثمرين فكرة أوضح عن توقيت تقليص التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخري، استقرت الفضة عند 25.46 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2668.7 دولار، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1056.32 دولار.

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