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يوسف الحسيني يكشف آخر التطورات الصحية لـ إيمان الحصري

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:33 م
الإعلامية إيمان الحصري
الإعلامية إيمان الحصري
كساب أحمد
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كشف الإعلامي يوسف الحسيني، آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، قائلا:" الحمد والشكر لله، بدأت إيمان تدخل في مراحل التعافي، وووجّهت الشكر لكل من ساندها خلال فترة مرضها".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة "، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين،: "ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطلعك من هذه التجربة، دعوات الجميع لكي يتم الله الشفاء لإيمان الحصري، ويرجع كل مواطن لبيته معافى بنسبة 100%".

وطالب بالدعوة للجميع سواء الفنانة دلال عبد العزيز أو الفنانة ياسمين عبد العزيز، معقبًا: "أرجوكم ندعو للجميع بتمام الصحة والعافية".

وكانت الإعلامية إيمان الحصري كتبت، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "أول مرة أكون قادرة أني اكتب علي فيس بوك من شهور، والله مش عارفة اقولكم ايه علي كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب الدعاء الصادق اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي".

وتابعت قائلة: "ناس كتير اووووووووي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت ومازالت بتهون عليه.. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي علي خير لأن الحقيقة مازلت فيها لسة مخرجتش ولسة محتاجة دعواتكم".

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