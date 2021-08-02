رسمياً .. ياسر الكناني مديرًا فنيًا للفيوم بالقسم الثاني



















أعلن مجلس إدارة نادى الفيوم عن نجاحه بالتعاون مع شركة usport الراعية للفريق الكروي، في التعاقد مع ياسر الكناني، وذلك لقيادة الفريق فنيًا بداية من الموسم المقبل، خلفًا لسعد فاروق المدير الفني السابق .





وأتم مسؤولو الشركة الراعية بالاتفاق مع إدارة نادي الفيوم، الاتفاق مع الكناني بعد جلسة مطولة شملت كافة الأمور والخطوط العريضة .



ومن المقرر أن يصل الكناني للنادي 14 أغسطس الجاري، ويبدأ مهام عمله كقائدًا للجهاز الفني.



كان قد سبق لياسر الكناني قيادة فريق طنطا الموسم المنقضي، وسبق له أيضًا العمل بمجموعة الصعيد، حيث درب الإعلاميين الموسم الماضي، وفريق الألومنيوم الموسم قبل الماضي.