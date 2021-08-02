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"عودة السلعوة".. إصابة 9 أشخاص إثر تعرضهم لهجوم حيوان مفترس بالمنيا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
هناء البشيري
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هاجم حيوان مفترس يشتبه في كونه "السلعوة"، 9 أفراد في مدينة ملوي، بمحافظة المنيا، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مما أحدث حالة من القلق بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإصابة 9 أفراد في شارع اليوسفي الكائن في حي جنوب مدينة ملوي نتيجه هجوم حيوان سلعوة المفترس، وتم نقل المصابين إلى ملوي العام، وتمكنت قوات الأمن من قتلها.

وفى هذا السياق، قال الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام، أن المصابين التسع أُصيبوا بإصابات طفيفة، على إثر تعرضهم لهجوم حيوان مفترس، وتم عمل الإجراءات الطبية والعلاجية لهم، وحين التأكد من امتثالهم الشفاء التام سيتم تصريح الخروج لهم من المستشفى.

ووتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار إدارة الطب البيطرى لتحديد نوع الحيوانه كونه سلعوة من عدمه، لإتخاذ الإجراءات المناسبة، لتفادى مثل تلك الحوادث.

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مصر محافظه المنيا حيوان السلعوة السلعوة

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