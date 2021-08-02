"آثار القاهرة".. تعلن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بالدراسات العليا

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة عن فتح باب القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.





وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، إن فتح باب التقدم الدراسات العليا بالكلية بجميع مراحلها "دكتوراه - ماجستير - دبلومات" في كافة التخصصات الأثرية.





واضاف أن التخصصات في الكلية هي، الآثار المصرية القديمة، الآثار اليونانية الرومانية، الآثار الإسلامية والقبطية، ترميم وصيانة الآثار.





كما أن الكلية تقدم عدد من الدبلومات المتخصصة مثل دبلوم تاريخ الفن، والمتاحف، وإدارة المواقع الأثرية، وغيرها.



