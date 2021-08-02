Advertisements

"آثار القاهرة".. تعلن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بالدراسات العليا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
حسام زيدان - ايه حمروشي
Advertisements
أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة عن فتح باب القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م. 

وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، إن فتح باب التقدم الدراسات العليا بالكلية بجميع مراحلها "دكتوراه - ماجستير - دبلومات" في كافة التخصصات الأثرية.

واضاف أن التخصصات في الكلية هي، الآثار المصرية القديمة، الآثار اليونانية الرومانية، الآثار الإسلامية والقبطية، ترميم وصيانة الآثار. 

كما أن الكلية تقدم عدد من الدبلومات المتخصصة مثل دبلوم تاريخ الفن، والمتاحف، وإدارة المواقع الأثرية، وغيرها. 

وختم رجب كلماته قائلًا، تم فتح باب القبول على أن يبدأ تلقي الطلبات للالتحاق طبقًا للشروط المعلنة بموقع الكلية اعتبارا من الأمس الأحد الموافق الأول من أغسطس ويكون غلق باب القبول في 30 أغسطس 2021م. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كلية الاثار دبلومات الاثار الدراسات العليا بالاثار الاثار

أخبار تهمك

صفقة جديدة تقترب من الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يومين

الزمالك يؤجل الرد على بيراميدز بشأن صفقة الأخطبوط

منذ ساعة و نصف

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ ساعة

ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

منذ ساعتين

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ ساعتين

عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"أدرعي" يطلب شئ غريب.. ومغردون يستهزئون به على طريقتهم الخاصة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

لطلاب الدبلومات الفنية.. تعرف على شروط الالتحاق بالكليات والمعاهد 219-2020

تعرف على موعد فتح باب التقدم للدراسات العليا بجامعة المنيا

تعرف الأوراق المطلوبة لتقديم في الدراسات العليا بجامعة القاهرة

الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات المصرية بالكلية الحربية

الاستعلام عن الحد الأدنى لتنسيق القبول للدبلوم الفني الصنايع لنظام الثلاث والخمس سنوات بالكليات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2020/2021

الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية من خريجى الجامعات الحكومية و الخاصة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

04:01 م

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

07:59 م

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

08:59 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس