معدل ضحايا جرائم القتل في واشنطن يسجل 3 أضعاف ضحايا كورونا





تجاوز متوسط ضحايا جرائم القتل في العاصمة الأمريكية واشنطن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بثلاثة أضعاف تقريبا حتى الـ1 من يوليو، حسب قناة "فوكس نيوز".

وقالت القناة الأمريكية إن شهر يوليو الماضي سجل 21 ضحية جريمة قتل مقارنة بثماني وفيات بفيروس كورونا.

كما سجلت العاصمة 100 جريمة قتل بحلول 10 يوليو ووصل عدد الجرائم إلى 113 بحلول 30 يوليو مقارنة بـ108 جرائم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب بيانات من إدارة شرطة العاصمة.