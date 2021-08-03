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برفقة زوجها وأصدقائها... إنجي علاء في أحدث ظهور لها
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:26 ص
منار داود
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شاركت السيناريست إنجي علاء صور لها برفقة زوجها وأصدقائها،وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علقت "إنجي علي الصورة قائلة:" مع الأشخاص المحبوبين".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال السيناريست إنجي علاء مسلسل كوفيد25 بطولة يوسف الشريف،، أيتن عامر ومجموعة كبيرة من الفنانين.
علقت "إنجي علي الصورة قائلة:" مع الأشخاص المحبوبين".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال السيناريست إنجي علاء مسلسل كوفيد25 بطولة يوسف الشريف،، أيتن عامر ومجموعة كبيرة من الفنانين.
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