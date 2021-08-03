برفقة زوجها وأصدقائها... إنجي علاء في أحدث ظهور لها

شاركت السيناريست إنجي علاء صور لها برفقة زوجها وأصدقائها،وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





علقت "إنجي علي الصورة قائلة:" مع الأشخاص المحبوبين".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال السيناريست إنجي علاء مسلسل كوفيد25 بطولة يوسف الشريف،، أيتن عامر ومجموعة كبيرة من الفنانين.



