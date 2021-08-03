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يروج للمنتجات المصرية في لأسواق العالمية.. تعرف على مشروع جسور (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الاسم الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد، أصبح "جسور".

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "لدينا خطة للتوسع بالمراكز التجارية في العالم"، مشيرًا إلى أن المخطط الجديد يستهدف عددًا من الدول، من بينها البرازيل وفرنسا وألمانيا.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن مشروع جسور يضم 14 مركزًا تجاريًا للوصول بالمنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، عبر منصة إلكترونية، موضحًا أن المشروع يستهدف القطاع الخاص الصغير والمتناهي الصغر.

ولفت إلى أن 500 منتج فقط وضعوا منتجاتهم ضمن الكتالوج، معربًا عن أمنيته بافتتاح الـ14 مركزًا منتصف العام المقبل.

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