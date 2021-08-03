شعبة المواد الغذائية تحذر: 20% من الملح الموجود بالأسواق مغشوش

قال محمد باشنفر، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن مصر بذلت مجهودًا جبارًا في القضاء على الملح غير الصالح للاستهلاك الآدمي، حيث إن نسبة الملح غير المطابق للمواصفات والمجهول المصدر كانت تصل إلى 30%، وهو ضار بالصحة.





وأشار "باشنفر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إلى أن الملح غير المطابق للمواصفات ضرره أقل بكثير من الملح المغشوش، موضحًا أن 20% من الملح الموجود في مصر غير مطابق للمواصفات، وقد يكون 5% من هذه النسبة ملح مجهول المصدر.



