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شعبة المواد الغذائية تحذر: 20% من الملح الموجود بالأسواق مغشوش

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد باشنفر، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن مصر بذلت مجهودًا جبارًا في القضاء على الملح غير الصالح للاستهلاك الآدمي، حيث إن نسبة الملح غير المطابق للمواصفات والمجهول المصدر كانت تصل إلى 30%، وهو ضار بالصحة.

وأشار "باشنفر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إلى أن الملح غير المطابق للمواصفات ضرره أقل بكثير من الملح المغشوش، موضحًا أن 20% من الملح الموجود في مصر غير مطابق للمواصفات، وقد يكون 5% من هذه النسبة ملح مجهول المصدر.

وأوضح أن بعض مصانع المخللات قد يلجأون إلى استخدام الملح غير مطابق المواصفات، وكذلك الفسيخ والرنجة، معلقا: "وزارة التموين بذلت مجهودًا كبيرًا لمواجهة الملح المغشوش".

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