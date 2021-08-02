ابتكر عدد من طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا، روبوت يُعالج مرضى الشلل النصفي ، وضمور العضلات، والمصابين، ويساعدهم على الحركة والمشي ، ضمن مشروع تخرج تقدموا به وفازوا به في مسابقة لأكاديمية البحث العلمي

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سلفانا سامح عن روبوت يُعالج مرضى الشلل النصفي: بشكر ربنا لأن إيده كانت معانا ليكون فى خدمة الإنسانية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
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ابتكر عدد من طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا، روبوت يُعالج مرضى الشلل النصفي ، وضمور العضلات، والمصابين، ويساعدهم على الحركة والمشي ، ضمن مشروع تخرج تقدموا به وفازوا به في مسابقة لأكاديمية البحث العلمي .

ومن جانبها قالت سلفانا سامح ، إحدى المشاركات في الابتكار، إن الروبوت يعمل على تأهيل الأطراف السفلية للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في السير نتيجة حادثة أو إصابة ملاعب ، مؤكدة أن الجهاز يعمل على مساعدة هؤلاء الأشخاص على ممارسة أنشطتهم اليومية دون معاناة نهائيا .

وأضافت سلفانا ، في تصريحات صحفية ، أن المشروع كان من الصعب تنفيذه في البداية نظرًا لأن أول نموذج له استمر لمدة 6 سنوات، إضافة إلى عدم توافر الإمكانيات أو الدراسات والخبرات الكافية له ، وأننا جميعاً بشكر ربنا لأن إيده كانت معانا ديما، وأهلنا اللى ديما كانوا بيشجعونا".

وأشارت على أن التشجيع من قبل الأساتذة والسعي من أجل تنفيذ شيء مختلف دفعهم إلى الإصرار على تنفيذ المشروع، مقدمه الشكر للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أبوهشيمة مصطفى السيد، والدكتور الصادق حسن نور الدين، والدكتور محمد رضا عثمان علي، والمهندس محمد ديناري، والمهندس ديفيد يسري.

يذكر أن فريق المشروع يضم “سلڤانا سامح، وهالة مجدي، وإبرام عادل، وإبرام ميلاد وجرجس فرج، وبيشوي عجيب، وأبانوب ناثان”، وجاء تحت إشراف الدكتور أبوهشيمة مصطفى السيد، والدكتور الصادق حسن نور الدين، ومحمد رضا عثمان علي، والمهندس محمد ديناري، والمهندس ديفيد يسري.
سلفانا سامح عن روبوت يُعالج مرضى الشلل النصفي: بشكر ربنا لأن إيده كانت معانا ليكون فى خدمة الإنسانية
سلفانا سامح عن روبوت يُعالج مرضى الشلل النصفي: بشكر ربنا لأن إيده كانت معانا ليكون فى خدمة الإنسانية
سلفانا سامح عن روبوت يُعالج مرضى الشلل النصفي: بشكر ربنا لأن إيده كانت معانا ليكون فى خدمة الإنسانية

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