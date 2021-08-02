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عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على موعد اعلان التعاقد مع أحد صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وكان الأهلي نجح في الحصول على توقيع كريم فؤاد نجم فريق إنبي المعار من صفوف نجوم المستقبل، خلال الموسم الجاري.


ووقع فؤاد على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة خمس مواسم مقبلة، بعد الاتفاق مع نجوم المستقبل، على كافة بنود التعاقد.


وقرر النادي الأهلي، الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي فور وصول اللاعب مع صفوف المنتخب الوطني الأولمبي، بعد الخروج من دورة الألعاب الأولمبية.


وودع منتخب مصر بطولة دورة الألعاب الأولمبية بعد الهزيمة من المنتخب البرازيلي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت ظهر أمس في ربع نهائي البطولة.

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