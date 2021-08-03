في ذكرى رحيله.. شقيقة زويل: "كان متواضع.. ومش بيحط رجل على رجل"

قالت نانا زويل، شقيقة العالم المصري الراحل أحمد زويل، إن شقيقها رمزًا عالميًا، واسمه دائما يذكر في المحافل الدولية، حيث أن اكتشافاته أثرت البشرية.





وأشارت "نانا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إلى أن "زويل" منذ صغره لديه رؤية وإصرار وتفاؤل، ويحب بلده ومشغول بها، معلقة: "مصر كانت جوه أحمد زويل.. وكان عايز يفيدها".





وأضافت: واجه تحديات في مشواره، حيث لم تُحفر حروف اسم أحمد زويل في التاريخ من فراغ، معلقة: "ربنا كافأه.. وأعطاه ما يستحقه".



