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في ذكرى رحيله.. شقيقة زويل: "كان متواضع.. ومش بيحط رجل على رجل"
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 05:52 ص
هدى عبدالرازق
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قالت نانا زويل، شقيقة العالم المصري الراحل أحمد زويل، إن شقيقها رمزًا عالميًا، واسمه دائما يذكر في المحافل الدولية، حيث أن اكتشافاته أثرت البشرية.
وأشارت "نانا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إلى أن "زويل" منذ صغره لديه رؤية وإصرار وتفاؤل، ويحب بلده ومشغول بها، معلقة: "مصر كانت جوه أحمد زويل.. وكان عايز يفيدها".
وأضافت: واجه تحديات في مشواره، حيث لم تُحفر حروف اسم أحمد زويل في التاريخ من فراغ، معلقة: "ربنا كافأه.. وأعطاه ما يستحقه".
وأكدت أن علاقة "زويل" بأسرته كانت قوية، واهتمامه العلم والأبحاث لم يشغله، مضيفة: "كان مرتبط بوالدته، ولم يكن يحب الزحمة.. كان محبًا للهدوء، وكان مشغولًا بأدق أمور حياتنا، كان إنسانًا متواضعًا، مكنش بيحط رجل على رجل، وبعد وفاة والدتنا زويل قال كأني شجرة واتقطعت".
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