"القومي للبحوث الفلكية" يكشف تفاصيل تعرض البلاد اليوم لـ4 زلزال (فيديو)

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إن البلاد تعرضت لأربع هزات أرضية على مدار يوم الاثنين، منهم واحدة في مدينة السادس من أكتوبر، وهذه الهزة كانت قريبة من مركز زلزال 1992.





وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أن باقي الزالازل كانت في البحر الأحمر بالقرب من شرم الشيخ، ولكن هذه الزلازل لم تكن محسوسة بالمرة، مضيفًا أن المعهد بدأ يطور أجهزته، ولذلك بدأوا في رصد أي زلزال مهما كانت قوته.



