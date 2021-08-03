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لهذا السبب.. عمرو سعد يتعرض لهجوم جمهوره

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان عمرو سعد متابعيه، وجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عمرو سعد خلال الصورة التى نشرها، بملابس بألوان غير متناسقة، وانهالت عليه التعليقات من متابعيه كالتالي " عندنا ملاية سرير زي قميصك ده " و " الطموح حلو " و "الشياكة عاوزه منك ايه ".

يذكر أن أخر أعمال الفنان عمرو سعد، كان مسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو بطولة مشتركة مع النجم مصطفى شعبان، وشاركهم في البطولة عدد من النجوم من بينهم رانيا يوسف وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز وأخرين.

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