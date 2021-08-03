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فنان شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشر الفنان رامى وحيد، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال رامى وحيد: «الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا»، وتلقى العديد من الدعوات من قبل أصدقائه وجمهوره متمنين له الشفاء العاجل.

وكان أخر ظهور للفنان رامى وحيد فى مسلسل موسى مع النجم محمد رمضان وشارك فى بطولته كل من الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

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