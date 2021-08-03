وزير قطاع الأعمال: إنتاج ٢٥ ألف سيارة في الوردية الواحدة (فيديو)

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنهم وقعوا مذكرة تفاهم مع شركة صينية لديها تكنولوجيا جديدة في مجال تصنيع السيارات.





وتابع "توفيق" خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصنع السيارات يستهدف إنتاج ٢٥ الف سيارة في الوردية الواحدة أي كل 10 ساعات، وهو ما يمثل ١٢% من حجم الاستهلاك في السوق المحلي.





وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أنه لابد من تقديم حوافز لصناعة السيارات لبيع الـ ٢٥ ألف سيارة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفن بإنشاء محطات الشحن العامة وهناك خطة لإنشاء٣ آلاف محطة.





وأردق: "أحضرنا ١٣ سيارة من موديل السيارة التي اختيرت لإنتاجها في مصر بعد اختبارها في الأجواء المصرية»، موضحًا أن المرحلة الأهم هي إنتاج المكون الرئيس في السيارة وهي البطارية.





وأكد هشام توفيق، أنهم يسعون للوصول إلي إنتاج قلب السيارة الكهربائية لكي يتمكنون من إنتاج السيارة بالكامل، مردفًا أن شركات السيارات الكبرى في العالم تتجه إلى تصنيع سيارات تعمل بالكهرباء.





وأشار إلى أنه تم التعاقد مع مركز بحوث مصري يعمل لصالح شركات أوروبية لإنتاج نموذج السيارة الكهربائي، وخطة مصر حاليا تستهدف إنتاج السيارة بشكل كامل في الشركة الهندسية للسيارات، حيث يتم حاليًا تصنيع نموذجين للميكروباص المصري بسعة 14 راكبًا ويعمل بالغاز والكهرباء.





وأوضح "أنه في حالة نجاحنا فى تصنيع الميكروباص بسعة 14 راكبًا سنقوم بتصنيع ميكروباص يتسع لـ52 راكبًا، وفي أكتوبر المقبل سيتم الحكم على نموذج الميكروباص الذي يعمل بالكهرباء والغاز".



