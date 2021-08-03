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بعد استغاثة والدتها.. رئيس جامعة طنطا يوجة بعلاج الطالبة هند (صور)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة تعليماته إلى الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتوفير كل الدعم والامكانيات لعلاج "هند"، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة طنطا والتي تعاني من أورام في العضلات منذ 6 سنوات وباءت كل محاولات علاجها بالفشل، بالمستشفى التعليمي العالمي.

جاء ذلك في استجابه سريعة لاستغاثة سيدة برئيس الجمهورية لعلاج ابنتها عبر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيه بعلاج ابنتها.

وأوضح رئيس الجامعة أن مستشفيات جامعة طنطا تساهم في تنفيذ المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" في القطاع الصحي، وفور تداول فيديو استغاثة والدة هند بمواقع التواصل الاجتماعي بالسيد الرئيس اتصلوا بها لعلاج ابنتها بالمستشفيات الجامعية.

وفى ذات السياق، استقبل رئيس الجامعة، والدة هند" بمكتبه بمقر إدارة الجامعة، مؤكدًا أن فريقًا من كبار أساتذة كلية الطب فى انتظار "هند" بالمستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لتشخيص الحالة ووضع خطة العلاج وتقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، أنه بالفعل تم استقبال الطالبة ومناظرة حالتها من خلال أساتذة كلية الطب وهم الدكتور أحمد شكل أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمد الشبيىني أستاذ الأورام ومدير مستشفى الأورام، والمشرف العام على مستشفى الطوارئ، والدكتور أسامة عبدالوهاب أستاذ ورئيس قسم العظام، والدكتور ضياء عجلان، أستاذ أمراض النساء والتوليد، والدكتور أحمد هجرس أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد.

وأضاف عميد طب طنطا، أنه تم تحويل الحالة للمستشفى التعليمي العالمي، حيث أكد مدير المستشفى الدكتور محمود سليم أنه تم استقبال الحالة وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة بما في ذلك الأشعة المقطعية وعمل سونار ورسم قلب، ووضعها في العناية المركزة.
بعد استغاثة والدتها.. رئيس جامعة طنطا يوجة بعلاج الطالبة هند (صور)
بعد استغاثة والدتها.. رئيس جامعة طنطا يوجة بعلاج الطالبة هند (صور)
بعد استغاثة والدتها.. رئيس جامعة طنطا يوجة بعلاج الطالبة هند (صور)
بعد استغاثة والدتها.. رئيس جامعة طنطا يوجة بعلاج الطالبة هند (صور)
بعد استغاثة والدتها.. رئيس جامعة طنطا يوجة بعلاج الطالبة هند (صور)
بعد استغاثة والدتها.. رئيس جامعة طنطا يوجة بعلاج الطالبة هند (صور)

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