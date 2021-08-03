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الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء: شديد الحرارة وهناك فرص لسقوط أمطار
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:14 ص
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.
وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
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