رغم صداقتهما القوية.. ما سبب هجوم سعيد صالح على الزعيم عادل إمام

سبب هجوم سعيد صالح على صديقه المقرب عادل إمام؟











رغم الصداقة القوية التى جمعت بين سعيد صالح وعادل إمام، إلا أن سعيد صالح هاجم رفيقه عادل إمام، الذى قدم معه العديد من الأعمال الفنية، أهمها مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وأيضاً فيلم "سلام يا صاحبي" و"المشبوه" و"رجب فوق صفيح ساخن" و"أنا اللي قتلت الحنش" و"​بخيت وعديلة" وغيرهم.هاجم الفنان سعيد صالح فناني الكوميديا في فترة التسعينات لاتجاههم لأفلام الأكشن، واعتبر ذلك إفلاسًا من الفنان نفسه، حيث قال" الكوميديان ربنا أعطاه موهبة كبيرة لاسعاد الناس، ليه يمشي في سكة تانية"، حسب حواره في الوفد، عام 1990.كما اعترض سعيد صالح على بعض الأفلام السينمائية، التى قدمها الفنان عادل إمام، واعتبر ذلك تبديد لموهبته، قائلًا:" بيضيع موهبته في كلام فارغ، إحنا إزاي سايبينه يعمل أفلام أكشن، إزاي سايبينه يعمل كده".واعتبر سعيد صالح عام 1990 نفسه نجم شباك المسرح المصري وقتها، في الوقت الذي تأثر فيه عادل إمام بأفلام السوبر مان، التي استهلكت موهبته الفنية، عكس الأدوار الكوميدية التي أداها ببراعة ومنها دوره في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، كما أشار أثناء حضوره في برنامج "ساعة صفا"، قال، أن الفنان عادل إمام سمع بالنصيحة، وبدأ في إشراك فنانين آخرين معه، ولم يعد يهتم بوجوده بشكل "أوحد" في الفيلم.