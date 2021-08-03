Advertisements

المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ضخ 1.4 مليار جنيه لدعم "حياة كريمة"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 07:46 ص
طارق شاش
طارق شاش
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه سيتم ضخ مليار و100 مليون جنيه في إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث أنها تمس عددًا كبيرًا من المواطنن، موجهًا التحية للرئيس علدالفتاح السيسي على إطلاق هذه المبادرة، لأنها تتماشى مع مبادىء التنمية المستدامة.

وأشار "شاش"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إلى أن المبادرة تهدف لتحسين جودة الحياة في القرى المصرية، ولها محاور متعددة، مؤكدًا أن فرحة المواطن المستفيد من المبادرة ستكتمل بتوفير فرصة عمل له.

وأكد أنهم يستهدفون خدمة أهالي قرى حياة كريمة والتي تبلغ 1500 قرية كمرحلة أولى، حيث سيتم تنفيذ أكثر من 60 ألف مشروع، لافتًا إلى أنهم أجروا نحو 150 دراسة لتحديد المشروعات المطلوبة، فضلًا على أنهم يعقدون دورات تدريبية لمساعدة الأشخاص على اختيار فكرة مشروع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة حياة كريمة طارق شاش حياة كريمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أخبار تهمك

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة.. برشلونة يرحب ببيع نجمي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

منذ ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 7 ساعات

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المتوقعة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ 34 دقيقة

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس "المشروعات الصغيرة والمتوسطة": مولنا أكثر من 200 ألف مشروع خلال 6 أشهر

نيفين جامع: ضخ 80 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوادي الجديد

"جهاز المشروعات": وفرنا 300 ألف فرصة عمل من خلال تمويل المشاريع

نيفين جامع: ضخ 20 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات

"تنمية المشروعات": ضخ 22 مليار جنيه في مليون مشروع خلال آخر 4 سنوات

أحد العاملين في مشروع جهاز تنمية المشروعات: "مبارك كول" أهلتني للالتحاق بسوق العمل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

12:42 ص

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

06:59 ص

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

03:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس