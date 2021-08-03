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المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ضخ 1.4 مليار جنيه لدعم "حياة كريمة"
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 07:46 ص
هدى عبدالرازق
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قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه سيتم ضخ مليار و100 مليون جنيه في إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث أنها تمس عددًا كبيرًا من المواطنن، موجهًا التحية للرئيس علدالفتاح السيسي على إطلاق هذه المبادرة، لأنها تتماشى مع مبادىء التنمية المستدامة.
وأشار "شاش"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إلى أن المبادرة تهدف لتحسين جودة الحياة في القرى المصرية، ولها محاور متعددة، مؤكدًا أن فرحة المواطن المستفيد من المبادرة ستكتمل بتوفير فرصة عمل له.
وأكد أنهم يستهدفون خدمة أهالي قرى حياة كريمة والتي تبلغ 1500 قرية كمرحلة أولى، حيث سيتم تنفيذ أكثر من 60 ألف مشروع، لافتًا إلى أنهم أجروا نحو 150 دراسة لتحديد المشروعات المطلوبة، فضلًا على أنهم يعقدون دورات تدريبية لمساعدة الأشخاص على اختيار فكرة مشروع.
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