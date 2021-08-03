المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ضخ 1.4 مليار جنيه لدعم "حياة كريمة"

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه سيتم ضخ مليار و100 مليون جنيه في إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث أنها تمس عددًا كبيرًا من المواطنن، موجهًا التحية للرئيس علدالفتاح السيسي على إطلاق هذه المبادرة، لأنها تتماشى مع مبادىء التنمية المستدامة.





وأشار "شاش"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إلى أن المبادرة تهدف لتحسين جودة الحياة في القرى المصرية، ولها محاور متعددة، مؤكدًا أن فرحة المواطن المستفيد من المبادرة ستكتمل بتوفير فرصة عمل له.



