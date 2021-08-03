عادل حمودة عن الأحداث التونسية: صبر المواطنين نفذ



وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أنه منذ خروج زين العابدين بن علي في 2011 مر على تونس 9 حكومات، منهم حكومتان للإخوان كلها حكومات فاشلة، وبعض الحكومات استمرت في السلطة 5 أشهر.



وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن صبر المواطن التونسي نفذ، حيث أن معدل النمو انخفض تحت الصفر، والبطالة ارتفعت إلى 36%، معلقًا: "كنت في تونس منذ عامين والقرية السياحية التي كنت فيها لم يكن بها إلا 5 أفراد".



عقب الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، على الاحداث التي تشهدها تونس خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: الرئيس التونسي قيس سعيد قال جملة حاسمة "لقد نفذ صبري"، مشيرًا إلى أن صبر الشعب التونسي نفذ أيضا.