Advertisements

عادل حمودة عن الأحداث التونسية: صبر المواطنين نفذ

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، على الاحداث التي تشهدها تونس خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: الرئيس التونسي قيس سعيد قال جملة حاسمة "لقد نفذ صبري"، مشيرًا إلى أن صبر الشعب التونسي نفذ أيضا.

وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أنه منذ خروج زين العابدين بن علي في 2011 مر على تونس 9 حكومات، منهم حكومتان للإخوان كلها حكومات فاشلة، وبعض الحكومات استمرت في السلطة 5 أشهر.

وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن صبر المواطن التونسي نفذ، حيث أن معدل النمو انخفض تحت الصفر، والبطالة ارتفعت إلى 36%، معلقًا: "كنت في تونس منذ عامين والقرية السياحية التي كنت فيها لم يكن بها إلا 5 أفراد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الرئيس التونسي قيس سعيد

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ ساعة الا ربع

"عودة السلعوة".. إصابة 9 أشخاص إثر تعرضهم لهجوم حيوان مفترس بالمنيا

منذ أقل من ساعتين

فنان شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من نصف ساعة

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ ساعة و نصف

الزمالك يؤجل الرد على بيراميدز بشأن صفقة الأخطبوط

منذ حوالي 3 ساعات

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ حوالي 3 ساعات

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة جديدة تقترب من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عادل حمودة: حادث مقتل جمال خاشقجي "صادم".. ولكنه كاشف للنيات (فيديو)

تونس.. رئيس الوزراء "جملي" يواجه تحدياً كبيراً

عادل حمودة: تركيا هي المسؤولة عن التنظيم الدولي للإخوان

قيس سعيد يتسلّم تقريرا حول عمل حكومة الشاهد

رسميا.. حكومة إلياس الفخفاخ تتسلم مهام عملها في تونس

شاهد.. عادل حمودة: الإخوان كانت ترى الجماعة أهم من الوطن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:42 ص

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

12:59 ص

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

04:01 م

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس