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تعاون جديد يجمع بيتر ميمي مع أمير كرارة.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف المخرج بيتر ميمي، عن تعاونه مجددًا مع الفنان أمير كرارة فى عمل جديد من سلسلة "المستضعفون"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق بيتر ميمى: “ملاك الموت قريبًا.. النجم الكبير أمير كرارة”، وحاز المنشور على إعجاب الكثير من جمهورها وتفاعل معه.

يذكر أن المخرج بيتي ميمي يستعد لطرح فيلمه الجديد"موسى" قريباً، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ىويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

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