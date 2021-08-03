الكشف عن كواليس أزمة فوافي مع مصر المقاصة

أكد باولن فوافي لاعب مصر المقاصة، أن مسؤولو النادي تعاملوا معه بشكل سيء وغير احترافي خلال الفترة الماضية.

وقال فوافي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد أنه قرر الرحيل عن صفوف مصر المقاصة بنهاية الموسم الحالي بعد التواجد معهم لمدة 6 سنوات.





وتابع أنه مستاء من تصريحات البعض داخل النادي بأنهم سيقوموا توجيه الشكر له بعد نهاية الموسم وهذا أمر غير صحيح حيث انا من قررت الرحيل.





وأضاف أن جميع اللاعبين الأجانب داخل النادي لم يتقاضوا راتبهم لمدة 7 أشهر.

وأردف أن المشكلة لم تكن في امكانياتي، قضيت مع المقاصة 6 سنوات قدمت أداء كبير وحصلت معهم على المركز الرابع ولكن النادي يعاني من مشكلة مالية.



