الكشف عن كواليس أزمة فوافي مع مصر المقاصة

Advertisements
الكشف عن كواليس أزمة فوافي مع مصر المقاصة
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:33 ص
حسام مجدي
Advertisements
أكد باولن فوافي لاعب مصر المقاصة، أن مسؤولو النادي تعاملوا معه بشكل سيء وغير احترافي خلال الفترة الماضية.
وقال فوافي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد أنه قرر الرحيل عن صفوف مصر المقاصة بنهاية الموسم الحالي بعد التواجد معهم لمدة 6 سنوات.
وتابع أنه مستاء من تصريحات البعض داخل النادي بأنهم سيقوموا توجيه الشكر له بعد نهاية الموسم وهذا أمر غير صحيح حيث انا من قررت الرحيل.
وأضاف أن جميع اللاعبين الأجانب داخل النادي لم يتقاضوا راتبهم لمدة 7 أشهر.
وأردف أن المشكلة لم تكن في امكانياتي، قضيت مع المقاصة 6 سنوات قدمت أداء كبير وحصلت معهم على المركز الرابع ولكن النادي يعاني من مشكلة مالية.
وأتم أنه يمتلك عدة عروض من مصر ولكن لا يريد الافصاح عنها.
Advertisements