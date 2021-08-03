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تسريب جديد لـ باسم يوسف مع إحدى الفتيات: "لو اتكلمتي هفضحك" (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:53 ص
باسم يوسف
باسم يوسف
كساب أحمد
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حصلت الفجر على تسريبات للإعلامي باسم يوسف (يمكنك مطالعة الجزء الأول من هنــا والجزء الثاني من هنـــا)، حيث كان يتحدث مع فتاة تدعى «هدى»، كصديقة أو كما قال في التسريب الجديد صديقة سابقة، ويهددها بأسلوب متعجرف عن علاقته غير المشروعة معها، قائلًا لها: «أنا معملتش حاجة من الحاجات دي، عايزة تسمعي الكلام ده، وانا مش فاهم يا نهار أسود، أتريق عليكي علشان رشحتيني لجائزة إسلامية ليه، إيه الكلام ده».

وأضاف "يوسف"، خلال التسريب الصوتي الذي انفردت بنشره «الفجر»، موجهًا حديثه إلى الفتاة: «شوفي إحنا ممكن نقضيها كده طول الليل وخلاص، أنا لم أفعل شيء مثل ذلك معاكي أو مع غيرك، ده شيء مقزز، وشاذ»، مشيرًا إليها لو حابة تتوجهي إلى الإعلام مفيش مشكلة ولا يوجد أي إثبات تجاه ما تقوليه، وتتحدثي الآن أننا أجرينا علاقة جنسية معًا وأنني التقط صور أثناء العلاقة، قائلًا لها: «وأنا هنكرها.. حلو كده».

ولفت الإعلامي، إلى أنه لم ينكر في ذلك الوقت ما ستتحدث فيه أمام الإعلام، نافيًا أنه صورها أثناء العلاقة الحميمة، وسيطلب في ذلك الوقت دليلًا، فضلًا عن أنه سيفضح نفسه ويفضحها معه».

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