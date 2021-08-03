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أمطار رعدية.. "الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس اليوم

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 08:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات مصر.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار رعدية.. "الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس اليوم
أمطار رعدية.. "الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس اليوم

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الطقس الأرصاد أمطار رعدية

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