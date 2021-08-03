أمطار رعدية.. "الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات مصر.



وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



