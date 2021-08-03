Advertisements

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:42 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
علق أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك السابق، ومقدم برنامج "أوضة اللبس"،  على بيان أزمة عبد الرحمن مجدي نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي.


وقال ميدو: "بيان اتحاد الكرة بإيقاف عبد الرحمن مجدي "أزعجني" جدا، لإنه يمس سمعة ومستقبل لاعب مميز وصغير في السن، لماذا خرج هذا البيان في التوقيت الحالي ولم يتم الإعلان عنه فور حدوث الواقعة".


وأضاف :"تحدثت مع عبدالرحمن مجدي بعد بيان اتحاد الكرة لمدة أكثر من 15 دقيقة للتأكد من حقيقة الأزمة.. وعلمت أن أحد الفتيات اليابانية العاملة بفندق إقامة المنتخب الوطني دخلت لتنظيف الغرفة التي يتواجد بها عبد الرحمن مع عمار حمدي، وبالصدفة تم إغلاق باب الغرفة، فقام عبد الرحمن بإعطاءها "بقشيش" بقيمة 200 جنيه مصري، فلم تفهمه، وحدث سوء تفاهم، فاتهمته بالتحرش، وحدثت أزمة كبيرة بالفندق وصلت إلي التحقيق بأحد الأقسام في وجود أحمد مجاهد".

وأكمل :"تم التحقيق مع عبد الرحمن مجدي وعمار حمدي في قضية التحرش بفتاة يابانية بفندق إقامة المنتخب الوطني بطوكيو، وتبين أن الموضوع "سوء فهم"، وتم إغلاق هذا الملف تماما في اليابان.. واللاعب تعجب بعد ذلك من بيان اتحاد الكرة بإيقافه عقب العودة لمصر".


وتابع :"هل إذا كان عبد الرحمن مجدي لاعبا بالأهلي أو الزمالك لتم التشهير به في قضية تم إغلاقها تماما في اليابان؟ لو كان اللاعب مذنب بالفعل لما عاد لمصر من الأساس".


وأوضح :"قضية عبد الرحمن مجدي لم تكن الأزمة الوحيدة للمنتخب الأوليمبي في طوكيو، أزمة صلاح محسن تطورت عقب مباراة استراليا، بالإضافة لمشكلة تخص شارة القيادة".


وأكد ميدو أن عبد الرحمن مجدي سيذهب لتحقيق اتحاد الكرة وسيتم تبرئته من الواقعة المنسوبة إليه لأنها لم تحدث بالفعل، فلماذا تم التشهير به؟ وعندما حدثت أزمة شبيهة ل"فودين وجرينوود" بمعسكر منتخب إنجلترا تم إنهاءها تماما في نفس اليوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر عبد الرحمن مجدي الاولمبي الإسماعيلي أولمبياد طوكيو

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

فنان شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

الزمالك يؤجل الرد على بيراميدز بشأن صفقة الأخطبوط

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من نصف ساعة

"عودة السلعوة".. إصابة 9 أشخاص إثر تعرضهم لهجوم حيوان مفترس بالمنيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة جديدة تقترب من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 5 ساعات

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد أزمة في مؤتمر اتحاد الكرة بسبب سوء التنظيم

نهاية أزمة خصم 24 نقطة من الزمالك

مفاجأة.. اتحاد الكرة يستقر على الإطاحة بـ"عبد الفتاح"

عبد الغني: هناك مؤامرة على المنتخب ونستطيع تنظيم مونديال 2022

رغم الرحيل عن تدريب المقاصة.. قرار بإيقاف ميدو 3 مباريات

مجدي عبد الغني يقرر اللجوء إلى وزير العدل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:42 ص

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

12:59 ص

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

04:01 م

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس