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باسم يوسف لإحدى الفتيات: "اللي أنا عملته مش انتقام إباحي" (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:44 ص
باسم يوسف
باسم يوسف
كساب أحمد
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حصلت الفجر على تسريبات للإعلامي باسم يوسف، (يمكنك مطالعة الجزء الأول من هنــا والجزء الثاني من هنـــا) حيث كان يتحدث مع فتاة تدعى «هدى»، قائلًا:" اللي أنا عملته معاكي مش انتقام إباحي»، موضحًا: «يا نهار أسود، أنا مصورتش أي حاجة، ده جنان، وبعد كده أنا مش فاهم إيه التفاصيل اللي بتطلع كل شوية، دلوقتي عندهم مكالمة بينك وبين وائل، عندكم شفرة متفقين عليها، إيه كمية التفاصيل دي، أنا عايز اسمع صوتي، وأشوف إيه اللي أنا قولته».

وأضاف "يوسف"، خلال التسريب الصوتي الذي انفرد بنشره موقع «الفجر»: «لو عايزة يكون معاكي دليل، خليه معاكي، وعلى فكرة ده مش انتقام إباحي، إلا لو أنا جيت وحطيته أونلاين، وهددتك به، أنتي دلوقتي بتطلعي أدلة، وبتقولي لي أنا عندي الكلام ده، الانتقام الإباحي، لا يكون كذلك، أنا عايز أشوف الفيديوهات والتسجيلات الصوتية، ممكن أكون أقصد بيها بتوع السياسية، مش أنتي مثلًا»، بحسب حديثه في التسريب الصوتي.

وتابع: "أنا أقول عليكي حاجة زي كده، بس انتي ياهدى أنتي تعبانة، وأنا تعبان، وأنا أسف جدًا أنك مريتي بكل ده، بس أنا ما عملتش حاجة زي كده، ولو أنا عملت حاجة زي كده هراجع نفسي وهعترف»، بحسب ما أكده في التسريب الصوتي.

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