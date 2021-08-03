عادل حمودة: ملفات فساد راشد الغنوشي بدأت تظهر ووجدنا بلاوي



وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أن صحيفة الأنوار التونسية ذكرت أن ثروة راشد الغنوشي وعائلته تصل إلى مليار دولار، مؤكدا أن التونسيين يبحثون عن أمل جديد ولهذا ساندوا قيس سعيد.



وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن الخطوة الضرورية المطلوبة في تونس أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط، وأهميتها تنحصر في توفير "لقمة العيش" للمواطن، والمستوى الصحي.



قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن ملفات الفساد لعدد من الأشخاص في تونس ومنهم راشد الغنوشي بدأت تخرج للسطح، معلقا: "وجدنا "بلاوي" بتخرج".