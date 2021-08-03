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تسريب جديد لـ باسم يوسف: "عمري ما حطيت كاميرات لتصوير علاقتي بالنساء" (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:11 ص
الإعلامي باسم يوسف
الإعلامي باسم يوسف
مصطفى ثابت
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حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على تسريب صوتي للإعلامي باسم يوسف، يتحدث فيه عن علاقاته وفضائحه مع فتاة تدعى "هدى".

وخلال الجزء الثاني من التسريب (يمكنك مطالعته من هنا) تلون يوسف، مرتعشًا في حديثه مع الفتاة، مؤكدًا عدم اعترافه بشيء لم يحدث وأنه لم يتحدث من خلفها بكلام في شرفها، وأشار إلى عدم وضعه أي كاميرات في علاقات حميمة مع أي أحد.

وعن التصوير من 6 جهات، تابع "يوسف"، خلال التسريب الصوتي الذي انفردت بنشره عبر «الفجر»، أنه لا يوجد معه أي معدات للتصوير من 6 زوايا في آنِ واحد، فضلًا عن أنه لا يجيد المونتاج، مؤكدًا تعلمه المونتاج من خلال الدروس على الإنترنت لكي يجيد العمل ببرامج المونتاج.

وقال "يوسف" في التسريب الصوتي: «روحي اتجنني وهبلي براحتك.. وهدديني زي ما أنتي عايزة، ولكن أنا عمري ما هعترف بحاجة لم أفعلها، وأنا معرفش أنتي شوفتي إيه.. ممكن يكون فوتوشوب، وأنا لي الحق أشوف واطلع على دليل إدانتي».

جاء ذلك عقب التسريب السابق الذي انفرد بنشره موقع الفجر الإلكتروني يوم 10 يوليو الماضي ويمكنك الاطلاع عليه من هـــــنــــــا.

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