في تسريب جديد.. باسم يوسف لـ فتاة: "روحي دمريني" (فيديو)

حصلت الفجر على تسريبات للإعلامي باسم يوسف (يمكنك مطالعة الجزء الأول من هنــا والجزء الثاني من هنـــا ، حيث كان يتحدث مع تدعى «هدى»، قائلًا: «رتبوا خطتكم وهددوني بحاجات أنا لم أفعلها، وخلي باسم يسلط الضوء على القصة دي علشان نتناقش، وعايز أسمع صوتي بيجلجل وأنا بكلم وائل، اعلموا اللي أنتوا عايزينه، أنا ما عملتش حاجة".





تابع "يوسف"، خلال التسريب الصوتي الذي انفرد بنشره موقع «الفجر»: "أنا عمري ما فكرت أعمل حاجة ملتوية زي دي، عايزين تكملوا في القطر وتطلعوني أنا الشرير وتخبطيني على دماغي، روحي اعملي كده، أنا ما عملتش حاجة من الحاجات دي، عايزة تعملي بلوك براحتك، عايزة تشتغلي من وراء الستارة براحتك أنا عمال أعيد وأزيد في نفس الكلام، روحي وشوهي سمعتي لو أنتي عايزة»، وفقًا لحديث باسم يوسف في التسريب الصوتي.



