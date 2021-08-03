Advertisements

في تسريب جديد.. باسم يوسف لـ فتاة: "روحي دمريني" (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
مصطفى ثابت
Advertisements
حصلت الفجر على تسريبات للإعلامي باسم يوسف (يمكنك مطالعة الجزء الأول من هنــا والجزء الثاني من هنـــا)، حيث كان يتحدث مع تدعى «هدى»، قائلًا: «رتبوا خطتكم وهددوني بحاجات أنا لم أفعلها، وخلي باسم يسلط الضوء على القصة دي علشان نتناقش، وعايز أسمع صوتي بيجلجل وأنا بكلم وائل، اعلموا اللي أنتوا عايزينه، أنا ما عملتش حاجة".

تابع "يوسف"، خلال التسريب الصوتي الذي انفرد بنشره موقع «الفجر»: "أنا عمري ما فكرت أعمل حاجة ملتوية زي دي، عايزين تكملوا في القطر وتطلعوني أنا الشرير وتخبطيني على دماغي، روحي اعملي كده، أنا ما عملتش حاجة من الحاجات دي، عايزة تعملي بلوك براحتك، عايزة تشتغلي من وراء الستارة براحتك أنا عمال أعيد وأزيد في نفس الكلام، روحي وشوهي سمعتي لو أنتي عايزة»، وفقًا لحديث باسم يوسف في التسريب الصوتي.

وأضاف: «إحنا بقالنا فترة بنتكلم أنا ووائل على تناول جرعات صغيرة من حبوب الهلوسة، وده الحوار الوحيد اللي بينا، روحي كلمي وائل أنتي معاكي رقمه، وقوليله باسم اتكلم عني، وعندنا تسجيلات ليك يا وائل بتقول كذا وكذا، واجهيه، وقوليله عندك تسجيلات بيتكلم فيها باسم وحش عني، أنا عايز أقولك حاجة لو عايزة تروحي تدمريني، روحي دمريني».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تسريبات باسم يوسف تسريب صوتى الفجر الاعلامى باسم يوسف

أخبار تهمك

عادل حمودة يكشف مفاجأة عن محاولة اغتيال قيس سعيد

منذ 40 دقيقة

صفقة جديدة تقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 10 ساعات

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

"عودة السلعوة".. إصابة 9 أشخاص إثر تعرضهم لهجوم حيوان مفترس بالمنيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 3 ساعات

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يؤجل الرد على بيراميدز بشأن صفقة الأخطبوط

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أول تعليق من روحاني على التسريب الصوتي لوزير الخارجية الإيراني

تحرك عاجل من البرلمان الإيراني ضد ظريف بعد التسريب الصوتي

روحاني يعين علي ربيعي رئيسًا لمركز الدراسات الاستراتيجية الرئاسية الإيرانية

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

تسريب جديد لـ باسم يوسف مع إحدى الفتيات: "لو اتكلمتي هفضحك" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

12:42 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

12:59 ص

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس