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في تسريب جديد.. باسم يوسف لـ فتاة: "روحي دمريني" (فيديو)
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:53 ص
مصطفى ثابت
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حصلت الفجر على تسريبات للإعلامي باسم يوسف (يمكنك مطالعة الجزء الأول من هنــا والجزء الثاني من هنـــا)، حيث كان يتحدث مع تدعى «هدى»، قائلًا: «رتبوا خطتكم وهددوني بحاجات أنا لم أفعلها، وخلي باسم يسلط الضوء على القصة دي علشان نتناقش، وعايز أسمع صوتي بيجلجل وأنا بكلم وائل، اعلموا اللي أنتوا عايزينه، أنا ما عملتش حاجة".
تابع "يوسف"، خلال التسريب الصوتي الذي انفرد بنشره موقع «الفجر»: "أنا عمري ما فكرت أعمل حاجة ملتوية زي دي، عايزين تكملوا في القطر وتطلعوني أنا الشرير وتخبطيني على دماغي، روحي اعملي كده، أنا ما عملتش حاجة من الحاجات دي، عايزة تعملي بلوك براحتك، عايزة تشتغلي من وراء الستارة براحتك أنا عمال أعيد وأزيد في نفس الكلام، روحي وشوهي سمعتي لو أنتي عايزة»، وفقًا لحديث باسم يوسف في التسريب الصوتي.
وأضاف: «إحنا بقالنا فترة بنتكلم أنا ووائل على تناول جرعات صغيرة من حبوب الهلوسة، وده الحوار الوحيد اللي بينا، روحي كلمي وائل أنتي معاكي رقمه، وقوليله باسم اتكلم عني، وعندنا تسجيلات ليك يا وائل بتقول كذا وكذا، واجهيه، وقوليله عندك تسجيلات بيتكلم فيها باسم وحش عني، أنا عايز أقولك حاجة لو عايزة تروحي تدمريني، روحي دمريني».
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