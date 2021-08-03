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كريم شحاتة: الممر الشرفي أقل ما يقدم للأهلي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف كريم حسن شحاتة المدير الرياضي بنادي البنك الاهلي سبب نصب الممر الشرفي للاهلي قبل مواجهته بالدوري.

وقال شحاتة لبرنامج لماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي لو امتدت المباراة لدقائق أخرى.

وعن الممر الشرفي قال: هذا  أقل ما نقدمه للأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال.

وانتقل بالحديث عن كريم بامبو: نجح في تسجيل اكثر من هدف، نسعى لاستمراره معنا، فخورين بوجوده معنا وهو يشعر بالراحة هنا.

واتم كلماته: أتمنى فوز الزمالك بالدوري ولكن شغلي هو الأهم، الجهاز الفني للبنك الأهلي زملكاوي ولكن نلعب لمصلحتنا وسترون ماذا سنفعل أمام الابيض.

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