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كريم شحاتة: الممر الشرفي أقل ما يقدم للأهلي
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:55 ص
حسام مجدي
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كشف كريم حسن شحاتة المدير الرياضي بنادي البنك الاهلي سبب نصب الممر الشرفي للاهلي قبل مواجهته بالدوري.
وقال شحاتة لبرنامج لماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي لو امتدت المباراة لدقائق أخرى.
وعن الممر الشرفي قال: هذا أقل ما نقدمه للأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال.
وانتقل بالحديث عن كريم بامبو: نجح في تسجيل اكثر من هدف، نسعى لاستمراره معنا، فخورين بوجوده معنا وهو يشعر بالراحة هنا.
واتم كلماته: أتمنى فوز الزمالك بالدوري ولكن شغلي هو الأهم، الجهاز الفني للبنك الأهلي زملكاوي ولكن نلعب لمصلحتنا وسترون ماذا سنفعل أمام الابيض.
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