كريم شحاتة: الممر الشرفي أقل ما يقدم للأهلي









كشف كريم حسن شحاتة المدير الرياضي بنادي البنك الاهلي سبب نصب الممر الشرفي للاهلي قبل مواجهته بالدوري.





وقال شحاتة لبرنامج لماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي لو امتدت المباراة لدقائق أخرى.





وعن الممر الشرفي قال: هذا أقل ما نقدمه للأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال.





وانتقل بالحديث عن كريم بامبو: نجح في تسجيل اكثر من هدف، نسعى لاستمراره معنا، فخورين بوجوده معنا وهو يشعر بالراحة هنا.



