اتهم بالشذوذ وتعدد علاقاته الغرامية.. مالا تعرفه عن رشدي أباظة فى عيد ميلاده

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل رشدي أباظة، حيث أنه من مواليد 3 أغسطس 1926، والذى يعد أحد أهم نجوم السينما في الزمن الجميل، واشتهر بوسامته الساحرة وعلاقاته الغرامية المتعددة.



وتزوج رشدي أباظة نحو تزوج خمس مرات، منها زواجه بالراقصة تحية كاريوكا في 1952، والفنانة الأمريكية "باربرا" وهي والدة طفلته الوحيدة "قسمت" ، وبعدها تزوج في 1962، بالفنانة سامية جمال واستمر زواجهما نحو 18 عاما، تزوج خلالهم بالفنانة اللبنانية صباح.



ولم يكن رشدي أباظة يفكر أن يكون ممثلاً، فكان يحب رياضة كمال الأجسام، والمخرج كمال بركات هو من أدخله مجال التمثيل، حيث رآه يلعب البلياردو في كازينو ولفت انتباهه، واتهم بالشذوذ الجنسي لكثرة طلاقة، وتوفي أثناء تصويره مشهدا أمام عزت العلايلي من فيلم الأقوياء.