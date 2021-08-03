فتاة تهدد باسم يوسف: "ما فعلته معي انتقام إباحي وهسجنك" (فيديو)

خرجت فتاة تدعى «هدى» عن صمتها، وكشف فضائح عديدة بينها وبين الإعلامي باسم يوسف، وذكرته في بداية حديثها في تسريب صوتي عن لقائهما معًا.





وقالت "هدى"، خلال التسريب الصوتي الذي انفرد بنشره عبر «الفجر» ويمكنك مطالعة الجزء الأول من هنــا والجزء الثاني من هنـــا : "أنت نظرت لي بطريقة غير عادية، وقلت عني أنني جذابة، ونظرت لي من تحت إلى تحت، فضلًا عن الأموال الباهظة التي صرفت عليك، وقلبنا الذي فتحناه لك، وأولادنا الذين خالطوا أولادك، والسيدة المحترمة زوجتك التي تعبت وأرهقت في دماغها بسببك».



