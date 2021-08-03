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فتاة تهدد باسم يوسف: "ما فعلته معي انتقام إباحي وهسجنك" (فيديو)
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:35 ص
مصطفى ثابت
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خرجت فتاة تدعى «هدى» عن صمتها، وكشف فضائح عديدة بينها وبين الإعلامي باسم يوسف، وذكرته في بداية حديثها في تسريب صوتي عن لقائهما معًا.
وقالت "هدى"، خلال التسريب الصوتي الذي انفرد بنشره عبر «الفجر» ويمكنك مطالعة الجزء الأول من هنــا والجزء الثاني من هنـــا: "أنت نظرت لي بطريقة غير عادية، وقلت عني أنني جذابة، ونظرت لي من تحت إلى تحت، فضلًا عن الأموال الباهظة التي صرفت عليك، وقلبنا الذي فتحناه لك، وأولادنا الذين خالطوا أولادك، والسيدة المحترمة زوجتك التي تعبت وأرهقت في دماغها بسببك».
وتابعت: «اعترف وقول إن عندك مرض وهتتعالج، والله العظيم مش فاهم يا باسم، أنا جناني عامل إزاي، انا ما أفتكرش حد يقدر يتصنت عليك كده، أنا عارفة صوتك، وعارفة أنا سمعت إيه، أنا هعمل كل اللي هقدر عليه عشان اتأكد أنك مش هتعمل كده مع حد تاني، وهجيب الأدلة، ولو أنا نجحت في كده، هيبقى في إيدي حاجة اسمها انتقام إباحي، وده هيخليك تدفع غرامة في أمريكا، هي مش غالية أوي، بس هتتحبس سنة، وكمان هتتسجل عليك، في صحيفة السوابق بتاعتك»، هكذا فضحت الفتاة التي تدعى «هدى» باسم يوسف في التسريب الصوتي الجديد.
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