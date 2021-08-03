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عادل حمودة يكشف مفاجأة عن محاولة اغتيال قيس سعيد

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:47 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن بعض المصادر تحدثت عن محاولة لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيّد، معلقًا: "منقدرش نحكم هل هذه المصادر صحيحة أو ليست صحيحة".

وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إلى أن الرئيس التونسي سبق وأن تعرض لمحاولتين اغتيال بالسم، أما المحاولة الثالثة تمت بعد أحداث 25 يوليو، وكانت بالرصاص، معلقًا: "لست متأكدًا من صحة الخبر ولكن بعض المواقع الأمريكية الموثوق فيها نشرت هذا الخبر".

وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن هناك تمردًا حدث بالفعل من بعض الوزراء في تونس، لافتًا إلى أنه ليس من السهل أن ينتهي الإخوان تمامًا في تونس رغم كل ما حدث.

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