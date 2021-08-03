ضحية باسم يوسف في تسريب صوتي: "عارفة إنك بعت فيديوهاتي الإباحية لـ 4 أشخاص" (فيديو)

كشفت فتاة تدعى «هدى» العديد من الفضائح بينها وبين الإعلامي باسم يوسف، قائلة: «لو حابب أجيبلك الدليل اللي أنت عايزه في أسرع وقت هجيبهولك، لأن عارفة إنك بعت فيديوهاتي الإباحية إلى 4 أشخاص، ومن ضمنهم وائل".





وتابعت "هدى"، خلال التسريب الصوتي الذي انفردت بنشره موقع «الفجر»، (ويمكنك مطالعة الجزء الأول من هنــا والجزء الثاني من هنـــا ): "عارفة إن عندك موقع لمعجبينك وكنت بتعمل عليه علاقات إباحية، وبعدها بتقول رأيك عن الفتيات، وإنك شايفهم منافين، وبتحاول تكشفهم وبتاع»، بحسب ما قالته الفتاة التي تدعى «هدى» إلى باسم يوسف في التسريب الصوتي الجديد"



