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ضحية باسم يوسف في تسريب صوتي: "عارفة إنك بعت فيديوهاتي الإباحية لـ 4 أشخاص" (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:02 ص
باسم يوسف
باسم يوسف
مصطفى ثابت
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كشفت فتاة تدعى «هدى» العديد من الفضائح بينها وبين الإعلامي باسم يوسف، قائلة: «لو حابب أجيبلك الدليل اللي أنت عايزه في أسرع وقت هجيبهولك، لأن عارفة إنك بعت فيديوهاتي الإباحية إلى 4 أشخاص، ومن ضمنهم وائل".

وتابعت "هدى"، خلال التسريب الصوتي الذي انفردت بنشره موقع «الفجر»، (ويمكنك مطالعة الجزء الأول من هنــا والجزء الثاني من هنـــا): "عارفة إن عندك موقع لمعجبينك وكنت بتعمل عليه علاقات إباحية، وبعدها بتقول رأيك عن الفتيات، وإنك شايفهم منافين، وبتحاول تكشفهم وبتاع»، بحسب ما قالته الفتاة التي تدعى «هدى» إلى باسم يوسف في التسريب الصوتي الجديد"

وأضاغت: «أنا مصدومة، لكن كمان كنت متحمسة جدًا في نفس الوقت، لأن كنت متأكدة إن اتحطينا في طريق بعض لسبب ما، وانا بقيت مهتمة دلوقتي أفضحك، حتى لا تصبح مصدر إزعاج ولا تهديد لأي فتاة أخرى»، بحسب حديثها.

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