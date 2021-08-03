بعد الموافقة عليه.. 14 اختصاصًا لمجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأخيرة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نهائيًا على اختصاصات مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.





وتنشر "الفجر" أبرز اختصاصات مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية طبقًا للمادة (4) من القانون والتي تنص على أن: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المُهيمنة على شؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفي إطار الخطة القومية للدولة، وللمجلس، خاصة التالي:





1- إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.





2- دراسة التشريعات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه في شأنها.





3- الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.





4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





5- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز، دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول في الجهاز الإداري للدولة أو الجهات الأخرى.





6- وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز تنظم سائر شئونهم الوظيفية وخاصة ما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية.





7- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.





8- قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.





9- الموافقة على عقد اتفاقية القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.





10- إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.





11- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.





12- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.





13- أية موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.



