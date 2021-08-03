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ضحية باسم يوسف في تسريب صوتي: "حاولت الانتحار"(فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:07 ص
باسم يوسف
باسم يوسف
مصطفى ثابت
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خرجت فتاة تدعى «هدى» عن صمتها، وكشف فضائح عديدة بينها وبين الإعلامي باسم يوسف، قائلة: "عارف أول حاجة أنا عملتها إيه، حاولت أقتل نفسي، قطعت شراييني، ولما لحقوني، حاولت أقطع رقبتي، علشان تعرف مستوى جناني قد إيه".

وقالت "هدى"، خلال التسريب الصوتي الذي انفرد بنشره موقع «الفجر» ويمكنك مطالعة الجزء الأول من هنــا والجزء الثاني من هنـــا: "وبعد ما فوقت لنفسي، وقولت أستنى كده، بما إن الرجالة دي خلاص شافت، وأنا ووالدي كده كده مقاطعين بعض من وقت قصة الطلاق ومش راضي يكلمني، وأنا هوقفك يا باسم عن أذية أي امرأة تانية".

وتابعت: "هديلك فرصة واحدة بس، تقعد معايا وتقولي أنا مريض، وعملت كده فيكي مع إنك حبتني وكنت بتحضرلي فطاري، وبتاخدي بالك مني ومستضيفاني في بيتك»، بحسب حديث الفتاة في التسريب الصوتي.

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