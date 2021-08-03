عادل حمودة: راشد الغنوشي خان كثير من حلفائه

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مشكلة الإخوان أنهم يرتبطون بالفكرة، والقضاء على الإخوان يحتاج إلى وقت وجهد، منوهًا بأن الجماعة خسرت في تونس ما لا يقل عن 74% من شعبيتهم، وبالتالي يجب الإجهاز عليهم للقضاء على فكرهم.





وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد شديد الحساسية، وأكد لشعبه أن حرية التعبير مُصانة، لافتًا إلى أن كل من تابعوا ردود أفعال راشد الغنوشي شعروا وكأنه أصيب بدوار، مضيفًا: "أجرى 111 اتصالًا حسب نيويورك تايمز مع عدة جهات وتنظيمات وحكومات لدراسة الوضع".





وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن راشد الغنوشي كان يحكم حكمًا عائليًا وكان الهدف أن يبقى في الحكم حتى لو قضى على نصف الشعب التونسي، فضلًا على أنه خان كثير من حلفائه، والحكومات التي شكلها حزب النهضة فشلت فشلًا ذريعًا.



